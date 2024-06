Philippe Close décide de rester bourgmestre à Bruxelles et ne siégera pas à la Chambre

Le maïeur bruxellois, qui ne cumule pas actuellement, aurait dû remettre son mandat de bourgmestre s'il prêtait serment comme député, conformément aux règles de décumul intégral en vigueur en Région bruxelloise.

Ahmed Laaouej (député et bourgmestre koekelbergeois), Ridouane Chahid (député et bourgmestre everois) et Françoise Schepmans (députée et échevine molenbeekoise) pourront faire leur choix en octobre, écrit Le Soir.