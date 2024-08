Quelque 70 nouveaux bus Stib électriques et articulés circuleront à Bruxelles d'ici à 2026

Le premier exemplaire d'une commande de 70 nouveaux bus 100% électriques et articulés a été présenté mercredi au dépôt Stib Marly, à Neder-Over-Heembeek. Ces nouveaux véhicules rejoindront progressivement la flotte de la Stib pour circuler dans la capitale d'ici à 2026. Au cours des prochaines semaines et avant le 1er janvier prochain, 56 de ces bus remplaceront les derniers véhicules "Euro5" afin de respecter la réglementation de la Low Emission Zone.

Les 70 bus "eCitaros" articulés de Mercedes-Benz s'inscrivent dans l'électrification progressive du réseau bruxellois, qui vise une offre 100% électrique d'ici 2035. Ils viendront compléter les 37 bus électriques Stib déjà en circulation à Bruxelles. Leur mise en service portera le nombre de bus électriques du réseau à 107 sur un total de 846 bus.

La particularité des nouveaux venus: ils sont "articulés", et par conséquent d'une plus grande capacité (dotés d'un plancher bas, de quatre portes et de pantographe). Leurs batteries doivent être rechargées aux dépôts ainsi que sur le réseau, aux terminus. "Le montant total de la commande s'élève à environ 60 millions d'euros, soit une valeur de 820.000 euros par bus", a précisé le directeur général de la Stib, Brieuc de Meêus.