À quelques jours du Nouvel an, la police saisit 5.318 pièces illégales de feu d'artifice à Cureghem

La police de la zone Midi a saisi, samedi, un total de 5.318 pièces illégales de feu d'artifice lors du contrôle d'une voiture à Cureghem (Anderlecht). Les trois occupants ont été interpellés et risquent des poursuites, rapporte le journal Het Laatste Nieuws. L'information a été confirmée par la zone de police.

D'autre part, tous les feux d'artifice sont interdits à Bruxelles jusqu'au 3 mars. Les services d'ordre et de sécurité redoutent aussi la nuit du Nouvel An traditionnellement très mouvementée.

Il s'agit d'infractions illégales et pénales, car le transport des feux d'artifice doit se faire de manière sécuritaire.

La saisie du lot illégal de feux d'artifice a eu lieu samedi matin dans le quartier de Curegem à Anderlecht. Lors du contrôle d'une voiture suspecte, la police a découvert 5.318 pièces de feu d'artifice illégales qui peuvent être éventuellement revendues à des tiers à Bruxelles le soir du Nouvel An.

Pour rappel, à Curegem, les jeunes de moins de 16 ans ne pourront pas sortir non-accompagnés dans le quartier le soir du Nouvel An. Il s'agit d'une mesure préventive et non punitive, selon le bourgmestre. Un recours au Conseil d'Etat a été émis.