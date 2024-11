Scandale au CPAS d'Anderlecht: les deux présidents vont être auditionnés

Les deux mandataires PS qui se sont succédé à la présidence du CPAS d'Anderlecht, MM. Mustafa Akouz et Lotfi Mostefa ont annoncé vendredi en début de soirée avoir répondu favorablement à la demande d'audition de la Chambre.

Plus tôt dans la journée, le bourgmestre de la commune d'Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), avait annoncé l'organisation d'un débat le 9 décembre prochain à 19h, au conseil communal sur la situation au CPAS d'Anderlecht.

"Faisant suite aux demandes d'audition, et après avoir pu recueillir les informations nécessaires pour répondre aux questions des députés, l'ex-président et l'actuel président du CPAS d'Anderlecht ont communiqué aujourd'hui leur disponibilité à participer aux travaux de la Commission des Affaires sociales", ont-ils brièvement communiqué.

L'auditorat du travail de Bruxelles a ouvert une enquête sur une éventuelle fraude dans l'octroi d'allocations, à la suite du reportage de l'émission Pano de la VRT qui a révélé un certain nombre d'abus.

Au niveau fédéral, la N-VA et le MR se sont prononcés en faveur d'une commission d'enquête parlementaire. Mercredi, la commission des Affaires sociales de la Chambre avait consacré une journée d'audition à cette affaire. Les députés avaient notamment entendu la ministre de l'Intégration sociale, Karine Lalieux, et le secrétaire-général du CPAS d'Anderlecht, Harold Peeters. Plusieurs députés avaient déploré l'absence de MM. Akouz et Mostefa.

