Un avion TUI complètement évacué à Brussels Airport suite à une alerte incendie: "C'était la panique à bord"

"Un avion TUI évacué à Brussels Airport en ce moment, pompiers et ambulances sur place", nous écrit-on via le bouton orange Alertez-nous. Un avion a bel et bien été complètement évacué à Brussels Airport ce mardi après-midi. Le porte-parole des pompiers de Bruxelles a indiqué que "tout s'est passé sans aucun problème." 174 personnes ont été évacuées.

Via le bouton orange Alertez-nous, une passagère de ce vol en provenance d'Héraklion nous a également contactés. "Nous avons atterri d'une manière qui m'a semblé beaucoup trop violente", raconte-t-elle. "C'était vraiment la panique à bord au moment où on nous a dit d'évacuer. Les gens étaient très nerveux et c'était dangereux même pour les bébés. Nous avons finalement réussi à sortir via les toboggans. Actuellement, nous sommes toujours tous dans une petite salle, en attente, sans qu'aucune information ne nous soit donnée."