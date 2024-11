"Un camion en feu" à Anderlecht: un impressionnant incendie devant l'usine Viangro

"Incendie à l'usine Viangro". Vous êtes nombreux à avoir signalé, via notre bouton orange Alertez-nous, un impressionnant feu provenant de l'établissement situé rue de la Bienvenue, à Anderlecht. "On a entendu une explosion", raconte un témoin, qui travaille aux alentours. "On est allés voir à la fenêtre et on a vu les flammes."

"Les pompiers sont rapidement arrivés", poursuit notre alerteur. Les pompiers de Bruxelles confirment leur intervention pour un camion en feu sur le parking de la société Viangro. "Les flammes léchaient les murs de l'usine", indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de la capitale.