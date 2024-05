Un incendie dans un immeuble de cinq étages à Woluwe-Saint-Lambert

Un incendie s'est déclaré lundi après-midi dans un immeuble de cinq étages situé au Mont-Saint-Lambert, dans la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Lambert, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Une vingtaine de personnes ont été évacuées et sept d'entre elles ont été prises en charge sur place par l'équipe médicale.

Les pompiers de Bruxelles ont été contactés vers 12h30. Une fois arrivés sur place, ils ont constaté un incendie pleinement développé dans l'appartement du deuxième étage. Le feu s'était propagé aux troisième et quatrième étages du bâtiment, via les balcons.

"Nous avons évacué une vingtaine de personnes", a déclaré le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "Sept d'entre elles ont été examinées et soignées sur place pour une légère intoxication par la fumée, mais aucune n'a dû être transférée à l'hôpital. L'incendie a été éteint depuis, mais les appartements du deuxième étage sont temporairement inhabitables en raison des dégâts causés par le feu et la fumée. La cause exacte de l'incendie n'est pas encore claire".