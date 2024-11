Un incendie ravage un hôtel du centre de Bruxelles: il pourrait être d'origine criminelle

Les services de secours et la police ont établi un poste médical avancé dans un hôtel voisin. Les forces de l'ordre ont aussi mis en place un périmètre d'exclusion judiciaire afin de faciliter l'intervention des pompiers. "Au total, environ 80 personnes ont été évacuées, dont une grande partie a été provisoirement relogée dans des hôtels voisins. Grâce à l'intervention rapide et efficace des pompiers, aucune personne n'a été blessée", a ajouté Linda Camarero-Verde.

Le parquet de Bruxelles a été informé et une enquête a été ouverte. Un expert du parquet ainsi que le laboratoire se sont rendus sur les lieux dimanche. "Des éléments indiquent que l'incendie pourrait être d'origine criminelle. Les circonstances précises et les causes de l'incendie restent à déterminer et font actuellement l'objet d'une enquête approfondie", a conclu la porte-parole de la zone de police.