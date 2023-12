Un snack ravagé par un incendie à Schaerbeek

Le gérant a été transféré à l'hôpital pour une intoxication à la fumée et des brûlures légères, tandis que les deux autres personnes ont été prises en charge sur place. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie, mais le snack a subi d'importants dégâts et a dû fermer ses portes au moins temporairement. Les appartements situés à l'étage ont pu être libérés après ventilation et vérification de la présence de CO par les pompiers.

La cause de l'incendie est accidentelle, précisent ces derniers.