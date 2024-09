Une action à Bruxelles appelle au boycott de l'iPhone 16 contre le "génocide au Congo"

Plus de 70 personnes se sont rassemblées vendredi soir devant l'enseigne Apple située avenue de la Toison d'Or, dans la commune bruxelloise d'Ixelles. Les collectifs Genocost Belgique et "Apples against apartheid", à l'initiative de la mobilisation, appellent au boycott stratégique de l'iPhone 16, dénonçant l'implication du géant américain dans le "génocide" en cours en République Démocratique du Congo (RDC).