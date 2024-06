Une marche "sociale et antifasciste" prévue dimanche à Bruxelles

Une marche contre l'extrême-droite, contre le racisme et pour un "projet social solidaire" est prévue dimanche dans la capitale, à l'appel de la coordination antifasciste de Belgique (CAB). Le départ est prévu à 13h00 du Mont des Arts pour arriver place du Luxembourg vers 15h30, où des prises de parole et concerts se tiendront.

La coordination antifasciste de Belgique regroupe pour l'instant une vingtaine de mouvements sociaux et organisations, dont les jeunes FGTB, le réseau Ades, le Front antifasciste de Liège, le MOC Bruxelles, l'ASBL Garance, Ecolo J ou encore le Mrax.

"Face à l'ampleur de la vague réactionnaire actuelle, une politique sociale et antifasciste doit redevenir le mot d'ordre. Ce qui était une évidence au sortir des régimes fascistes européens du siècle dernier doit revenir sur toutes les lèvres: 'Plus jamais ça!'", a insisté la CAB. La mobilisation se veut ainsi une "riposte populaire et un contre-programme social" face à la percée de l'extrême-droite dans les urnes belges, françaises et plus largement européennes dimanche dernier.