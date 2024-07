Victime d'une agression homophobe à Bruxelles, Cédric livre un témoignage glaçant: "Le mode survie s'est allumé"

Ces dernières semaines, plusieurs agressions homophobes ont eu lieu sur les territoires des zones de police de Bruxelles-Ouest et de Bruxelles-Midi. Les victimes ont notamment été contactées via une application de rencontre. C'est ce qui est arrivé à Cédric.

La porte-parole du parquet, Yasmina Vanoverschelde, explique : "Une fois arrivées sur le lieu de rendez-vous, elles ont été prises à partie par plusieurs agresseurs avant de recevoir des coups et des insultes. Certaines d'entre elles ont également fait l'objet de vol sous la contrainte".

Ce scénario, Cédric (nom d'emprunt) l'a vécu. Il a accepté de témoigner à notre micro. "Au début, je n'ai vraiment pas compris ce qu'il se passait. Ensuite, quand j'ai compris, j'ai tout fait pour éviter qu'on me casse la gueule. Le mode survie s'est allumé, et à ce moment-là, tu fais tout ce qu'on te dit pour éviter que ça ne parte plus loin".