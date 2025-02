Vols de nuit au-dessus de Bruxelles: l'État belge à nouveau condamné pour les nuisances causées par les avions

Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a à nouveau condamné l'État belge pour les nuisances excessives engendrées par le survol nocturne de la capitale via les routes du canal, du ring et les atterrissages via la courte piste 01 de l'aéroport national. Idem pour les vols au départ de la piste 25 droite prenant un virage à gauche au décollage.

D'une lecture attentive du jugement, il ressort que cette nouvelle décision confirme que les routes du canal, du ring et la piste 01 continuent à générer des nuisances inacceptables, pendant la nuit, avec des impacts graves sur la santé des habitants, et des violations répétées de l'arrêté bruit de la Région bruxelloise.

Par rapport aux jugements précédents, le tribunal a franchi une étape supplémentaire en imposant un calendrier précis, assorti lui aussi d'astreintes financières, pour communiquer la version complète et définitive de l'étude d'incidences du bureau spécialisé Envisa (pour le 26 juin 2026); pour informer les parties des mesures concrètes et des échéances retenues pour mettre fin aux violations manifestes de l'arrêté bruit (avant le 1er octobre 2026) ; et pour motiver ces choix et ces échéances pour le 1er décembre 2026.

Chaque retard sera sanctionné par une astreinte de 10.000 euros par jour, avec un plafond de 2 millions d'euros par échéance.

Le ministre Maron s'est félicité de "cette victoire importante" pour la santé des Bruxellois.