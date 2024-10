ALOST: le bourgmestre Christoph D'Haese perd en puissance mais reste premier

A Alost, ville du fameux carnaval, le bourgmestre N-VA est resté confortablement en tête dimanche, mais en perdant un petit peu de marge de manoeuvre. La liste N-VA se maintient avec 16 sièges, mais sur un conseil communal qui en compte désormais 45, et plus 43.

Le Vlaams Belang, deuxième, gagne deux sièges (10 en tout), et Vooruit avance également, de quatre sièges (7). Les libéraux, qui faisaient partie de la majorité sortante avec les nationalistes flamands et des indépendants, se présentaient sous le nom "Voor Aalst". Ils obtiennent trois sièges (-1), alors que les chrétiens-démocrates en prennent 6. Le PTB décroche un unique siège, et Groen en garde deux, soit la moitié de ce qu'il avait précédemment.