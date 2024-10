Cinq jeunes poursuivis pour des vols chez Ikea

Selon la marque jaune et bleue, l'un des prévenus, qui travaillait pour le magasin de meubles depuis deux ans comme caissier, aurait "laissé à 25 reprises ses amis partir sans payer leurs achats", a exposé le parquet. Il aurait fait semblant de scanner les articles et demandé à ses comparses de faire une opération sur le terminal de paiement, afin qu'ils obtiennent un ticket vierge.

Tenant compte du jeune âge des prévenus et de leur casier judiciaire vierge, le parquet a requis un an de prison à l'encontre de l'employé d'Ikea et deux à huit mois d'emprisonnement pour les autres. Ikea a réclamé une indemnisation de plus de 66.000 euros.

Quatre prévenus, dont le caissier, ont reconnu leur participation aux faits, tout en contestant l'association de malfaiteurs. Leur défense a plaidé une suspension du prononcé ou des peines de travail. Un prévenu nie toute implication et a demandé son acquittement.

Le jugement sera prononcé le 5 novembre.