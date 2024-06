Des assesseurs rappelés à l'ordre à Dilbeek pour s'être exprimés en français

Des assesseurs d'un bureau de vote de Dilbeek (Brabant flamand) ont aidé des électeurs en français dimanche matin, alors que la législation sur les langues stipule que c'est le néerlandais qui doit être utilisé. Les assesseurs concernés ont été avisés de la législation et désormais, tout se fait dans la langue de Vondel.

Dans le bureau de vote en question, quatre à cinq assesseurs s'exprimaient en français, a indiqué le bourgmestre de cette localité de la périphérie, Willy Segers (N-VA). Le bureau a entre-temps été prévenu et les personnes sont passées au néerlandais. "Nous avons ensuite effectué des contrôles ici et là, et tout est rentré dans l'ordre", a ajouté le bourgmestre. "Nous allons tout de même informer le canton afin que les directives soient clairement expliquées à l'avenir."