Deux frères hennuyers écopent de 12 mois de prison avec sursis pour coups et blessures

Le 7 août dernier, la police locale de Blankenberge a été appelée pour une bagarre sur la digue. Elle a découvert une personne visage et vêtements ensanglantés, tandis qu'un témoin a désigné les prévenus comme étant les agresseurs. L'agressivité de la victime contrastait avec le calme des frères hennuyers.

Les forces de l'ordre ont toutefois repéré des taches de sang sur les mains, le pantalon et les chaussures du frère aîné, un habitant de Seneffe âgé de 32 ans. D'après le récit d'un témoin, le trentenaire a bousculé le premier la victime et cette dernière a réagi en le poussant à son tour. Ensuite, le Seneffois et son frère de 29 ans, qui réside à Soignies, ont frappé la victime à plusieurs reprises au visage et à la poitrine. Lorsque la victime s'est écroulée à terre, inconsciente, le duo lui a encore assené deux coups.