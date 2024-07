La frégate Louise-Marie de retour à Zeebrugge après son opération en mer Rouge

Le navire, avec à son bord 160 marins, avait quitté Zeebrugge le 10 mars et a passé 121 jours en mer, parcourant plus de 55.000 kilomètres.

L'opération Aspides a été lancée le 19 février par l'Union européenne, avec un mandat d'un an. Elle vise à sécuriser la navigation marchande en mer Rouge, dans le Golfe d'Aden et jusqu'à la zone nord-ouest de l'Océan Indien. En mer Rouge principalement, des navires marchands sont, depuis fin 2023, la cible d'attaques de rebelles houthis, qui disent agir en solidarité avec la population palestinienne. Cette vague d'attaques a fortement perturbé cette zone très fréquentée, chaînon crucial du commerce mondial.

La frégate Louise-Marie a également pris part à l'opération Agénaor dans le détroit d'Ormuz, entre l'Iran et le Golfe d'Oman. Cette opération a été lancée en 2020 en réponse à l'insécurité et à l'instabilité croissantes dans le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz. Neuf pays européens participent à l'opération.