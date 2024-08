La voie pour tourner à gauche à Wemmel sur le ring de Bruxelles supprimée fin août

Le "tourne-à-gauche" du ring extérieur de Bruxelles à Wemmel disparaîtra fin août, a annoncé mercredi l'agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer). Le but est de rendre l'intersection plus sûre.

Plusieurs accidents se sont produits ces dernières années au niveau du carrefour de Wemmel. Des véhicules quittant le ring pour entrer dans la capitale via l'avenue Houba De Strooper y étaient souvent impliqués. Ce croisement était également souvent utilisé par des automobilistes qui utilisaient de manière abusive les voies d'entrée et de sortie en cas d'embouteillages sur le ring extérieur.

L'agence flamande a dès lors décidé, avec la police locale, la commune de Wemmel et Bruxelles Mobilité, de supprimer cette voie de tourne-à-gauche. A partir de fin août, le trafic ne pourra plus emprunter la sortie pour se diriger vers Bruxelles. La sortie ne permettra plus que d'entrer dans Wemmel. L'agence Wegen en Verkeer recommande aux automobilistes qui désirent rejoindre la capitale d'emprunter désormais la sortie Romeinse Steenweg/Chaussée romaine.