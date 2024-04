Le Last Post pourra à nouveau se tenir sous la porte de Menin dès le mois de mai

Le Last Post, une cérémonie organisée à Ypres en l'honneur des combattants britanniques et originaires du Commonwealth tombés sur le champ de bataille lors de la Première guerre mondiale, pourra de nouveau se tenir sous la porte de Menin à partir du 9 mai, a annoncé lundi la Commonwealth War Graves Commission (CWGC).

Les travaux de restauration dans le hall principal ont donc pris fin. Les panneaux nominatifs en pierre ont été réparés là où c'était nécessaire. La voûte et les plafonds ont été entièrement restaurés et repeints. Les oculi en bronze, les ouvertures rondes de la voûte, ont reçu un traitement de protection. Les anciennes marches des tours d'escalier ont également été restaurées.

Des travaux de restauration avaient débuté l'année passée et les premiers échafaudages ont été enlevés lundi. La cérémonie quotidienne avait été déplacée à côté de la porte, celle-ci étant en travaux. Pour garantir la sécurité sous l'édifice, aucune circulation motorisée n'y sera autorisée entre le 8 avril et le 8 mai.

Les galeries des côtés nord et sud doivent encore faire l'objet de restauration. Les échafaudages des côtés nord et sud resteront donc en place jusqu'à la fin des travaux. En outre, la toiture sera réparée et de nouvelles passerelles seront installées. Un nouvel éclairage sera également prévu à l'intérieur. La fin des travaux est programmée pour mi-2025.