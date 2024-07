Lenny Kravitz en clôture du premier jour de Werchter

L'interprète de tubes comme "Fly Away", "Always on the Run" ou "Are you gonna go my way" a commencé son set à 23h00 et a joué deux heures. Lenny Kravitz avait en effet demandé aux organisateurs à pouvoir jouer une demi-heure de plus que prévu, ce qui n'a pas empêché certains dans le public de partir avant la fin du show.

Avec son pantalon en cuir moulant et ses lunettes de soleil, Lenny Kravitz n'a pas ménagé ses efforts pour satisfaire le public, à grands coups d'effets lumineux, le fringant sexagénaire n'hésitant pas à faire tomber la veste en fin de show.