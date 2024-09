L'équipe de la KU Leuven remporte la première place dans la course de voitures solaires

L'équipe "Innoptus Solar" de la KU Leuven a remporté la première place du Sasol Solar Challenge en Afrique du Sud. Les étudiants de Louvain ont laissé loin derrière eux les équipes de Twente et de Delft et ont pleinement rempli leur rôle de favoris.

Pour le dernier jour de course vendredi, une difficile étape de montagne jusqu'au Cap était au programme. Les trois équipes en tête du classement ont finalement effectué chacune deux boucles supplémentaires dans le parcours, laissant le score final inchangé. Louvain l'a finalement emporté avec 57 kilomètres d'avance sur Twente et plus de 100 kilomètres d'avance sur Delft.

Il s'agissait de la deuxième participation de l'équipe solaire de la KU Leuven en Afrique du Sud. Lors de leur première expérience en 2022 - la course est organisée tous les deux ans - les étudiants sont arrivés deuxièmes, derrière Delft. Après leur victoire au championnat du monde en octobre dernier en Australie, les Louvanistes étaient parmi les grands favoris de ce Sasol Solar Challenge.