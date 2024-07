Les phares de Nieuport, Ostende et Blankenberge vont être rénovés

L'agence des services maritimes et côtiers (Maritieme Dienstverlening en Kust - MDK) va rénover les phares de Nieuport, Ostende et Blankenberge. Les travaux doivent démarrer en 2027.

Ces trois phares sont les derniers actifs sur la Côte belge. Ils servent toujours de point de repère pour les embarcations légères et restent une solution de repli importante en cas de bug technologique. La MDK, en charge de la gestion des phares depuis 2005, veut désormais les rénover et les moderniser en profondeur.

Une enquête a déjà été lancée, il y a quelque mois, sur la qualité et la stabilité de ces bâtiments. Les travaux, prévus pour deux ans, doivent débuter en 2027. Leur prix est estimé entre 5 et 6 millions d'euros. Les installations techniques ne font pas partie du package et ont d'ores et déjà été modifiées. D'anciennes ampoules ont notamment été remplacées par des éclairages LED.