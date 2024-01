Marlon Hoffstadt, Bonobo et Maribou State à l'affiche du Paradise City Festival

Le festival de musique électronique Paradise City a dévoilé mercredi une partie de sa programmation. Marlon Hoffstadt, Bonobo et Maribou State feront danser les adeptes de trip hop et de techno à Perk, dans le Brabant flamand. Le festival durable prendra ses quartiers dans un emplacement féérique, au château de Ribaucourt, du 28 au 30 juin 2024.

Pour la neuvième édition, les festivaliers pourront profiter des sets des célèbres DJ Marlon Hoffstadt, Bonobo et Maribou State. Job Jobse, Daria Kolosova et Skin On Skin, entre autres, seront également de la partie. D'autres noms seront annoncés prochainement.

Cet été, les organisateurs prévoient en outre une septième scène, où auront lieu des spectacles plus calmes. Pour la première fois, le camping accueillera également une scène musicale.