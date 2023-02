Moins de personnes ont passé leur permis de conduire en Wallonie en 2022 (Infographie)

En 2022, 129.909 personnes ont passé l'examen théorique pour le permis de conduire B, contre 163.557 un an plus tôt où il y a sans doute eu un effet de "rattrapage" après une année 2020 marquée par les confinements dus à la crise sanitaire. Pour l'examen pratique, le SPW Mobilité Infrastructures en a comptabilisées 79.686, pour 84.968 en 2021, a-t-il indiqué dans les chiffres transmis à l'agence Belga. Le test des perceptions des risques (TPR) a suivi la même tendance avec 58.081 personnes (70.012 en 2021).

Les taux de réussite ont en revanche été stables: 35% pour l'examen théorique, 55,7% pour l'examen pratique et 76% pour le test de perception des risques. Ils étaient respectivement de 34,9%, 60,3% et 76,7% en 2021.

Si la différence est marginale entre hommes et femmes, les taux de réussite sont en revanche supérieurs pour les moins de 20 ans avec 38% pour l'examen théorique, 61% pour le pratique et 80% pour le TPR. À l'inverse, les personnes âgées de plus de 30 ans ont les taux les plus faibles avec 27% pour le théorique, 47% pour le pratique et 60% pour le TPR.

En Flandre, davantage de personnes ont passé leurs examens pour le permis de conduire en 2022 par rapport à 2021. Au total, 213.540 personnes ont passé leur examen théorique (211.335 en 2021), selon les chiffres de GOCA Vlaanderen. Le taux de réussite atteignait 37,9% (alors qu'il était encore de 53,1% en 2016). Par ailleurs, 141.142 examens pratiques ont été passés. Environ la moitié (50,8%) l'ont réussi. Enfin, 145.757 TPR ont été passés pour un taux de réussite de 74,8%.

