Moins de perturbations sur le ring de Bruxelles à Hal sont attendues à partir de mardi

A partir de mardi matin, il y aura moins de perturbations sur le ring de Bruxelles à Hal en direction de Bruxelles durant l'heure de pointe matinale. Désormais, trois voies au lieu de deux seront à nouveau ouvertes, à proximité du chantier de l'écoduc Hallerbos, annonce lundi l'Agence flamand des routes et du trafic.

Les travaux se poursuivront jusqu'à la deuxième quinzaine de novembre sur l'écoduc et sur le pont "Drasop", situé un peu plus loin sur le ring de Bruxelles, mais les usagers ne connaîtront plus aucune gêne.