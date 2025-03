Qui est Valérie Van Peel, la future remplaçante de Bart De Wever à la tête de la N-VA? "Je vais faire de la politique différemment"

Sa photo est apparue dans tous les journaux flamands cette semaine : Valérie Van Peel, retenez bien ce nom. Le 26 avril prochain, elle devrait succéder à Bart de Wever à la présidence de la N-VA.



Si nous avons vu Valérie Van Peel s’exprimer joyeusement sur la piste de danse avec son président de parti lors d'une fête récente, elle n’hésite pas non plus à exprimer sa colère lors de certains débats politiques. En effet, c’est son côté émotionnel.



Parmi ses combats de parlementaire : lutter contre la maltraitance infantile, dont elle-même a été victime. Mais en 2023, déçue du manque d’engagement des partis, elle quitte le monde politique.



"Un enfant sur 10 est victime de ce fléau et nous le savons depuis longtemps. Une personne sur 10 vit avec ces blessures jusqu’à son dernier jour et nous en faison beaucoup trop peu. C’est terriblement cynique et c’est la raison pour laquelle je vous quitte", disait-elle lors de son départ de la politique.

Absente lors des élections de 2024, cette Anversoise de 45 ans fait aujourd’hui son grand retour, soutenue par un parti qu’elle n’a jamais quitté. "Je n’ai jamais été contre les partis, mais bien contre la politique qui tourne autour des egos et de ceux qui veulent être les plus grands et les meilleurs", disait-elle. "Je vais la faire différemment", promet-elle.