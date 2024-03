Tous les billets combi pour le Pukkelpop sont déjà partis

Tous les billets combi pour le Pukkelpop 2024 ont été vendus en moins de 48 heures. Il en restait 1.000 disponibles lundi matin mais ils ne sont déjà plus disponibles. La prévente avait débuté samedi à 11 heures. Les organisateurs du festival ont également annoncé que la disponibilité des tickets pour les journées de vendredi, samedi et dimanche était limitée.

Un code de téléchargement gratuit pour le train est par ailleurs inclus avec les billets d'entrée.

Pour son édition 2024, le Pukkelpop accueillera notamment Queens of the Stone Age, The Offspring, Fred Again, Stormzy, Charlotte de Witte, Sam Smith et Goldband.

L'événement se déroulera du 15 au 18 août à Kiewit, près de Hasselt.