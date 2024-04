Un consortium de neuf entreprises technologiques va évaluer l'impact de l'IA sur l'emploi

Un consortium de neuf entreprises annonce avoir l'intention d'évaluer l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur l'emploi. L'objectif est entre autres de former les employés aux compétences numériques et à l'IA. L'initiative a été présentée, jeudi à Louvain, dans le cadre du Conseil "Technologie et commerce" entre les États-Unis et l'Union européenne, en présence de la commissaire européenne chargée de la Concurrence, Margrethe Vestager, et de la secrétaire d'État américaine aux Affaires économiques, Gina Raimondo.

Les entreprises qui composent ce consortium sont Cisco - à l'initiative -, Accenture, Eightfold, IBM, Intel, Google, Microsoft, Indeed et SAP. Le lancement de ce partenariat entre ces neuf firmes a eu lieu dans le cadre du sixième sommet de l'UE et des USA sur la technologie et le commerce.

"Il est crucial d'apprendre dès l'école et de se former", a déclaré Mme Vestager. "Il est aussi essentiel de continuer à évaluer nos services numériques, car la technologie doit servir les gens, et pas l'inverse", a pointé la Danoise.