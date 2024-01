Une fournée noir-jaune-rouge annoncée pour Rock Werchter

L'affiche du vendredi se colorera de musique urbaine et de folk, avec le rappeur Glints et le romantique Loverman. Samedi, c'est Equal Idiots, J. Bernardt et Peuk qui partageront leurs musiques respectivement teintées de garage rock, RnB minimaliste et post punk.

Le quatuor féminin BLUAI, les grunges de Whispering Sons et la folk d'Isaac Roux complèteront l'affiche du dimanche. La Néerlandaise Eefje de Visser, qui vit et travaille à Gand depuis de nombreuses années, est le dixième nouveau nom de Rock Werchter. Elle plongera dans le grand bain sonore dès jeudi.