Une plateforme numérique pour assister les sauveteurs de la Côte

Les 1.400 sauveteurs de la Côte disposent désormais d'une plateforme numérique pour les assister dans leur tâche. Celle-ci leur permettra notamment de réunir plus rapidement des enfants égarés et leurs parents, s'est félicitée mardi dans un communiqué l'intercommunale IKWV, qui assure la surveillance et le sauvetage au littoral.

"La recherche d'enfants égarés et de leurs parents, la coordination avec la police locale, les rapports journaliers, les interventions de premiers secours, l'entretien des bateaux et des jet-scooters... Autant d'activités qui font partie de nos opérations quotidiennes", explique Bert Gunst, président de l'IKWV.

"Cela va de pair avec de nombreuses tâches administratives", poursuit M. Gunst. "Il y a peu de temps encore, tout se faisait sur papier et la communication se déroulait souvent par téléphone. Pour que tout se passe plus simplement, plus facilement et plus durablement, nous avons décidé de numériser notre fonctionnement. Pour les recherches de personnes portées disparues, le signalement - photo comprise - peut désormais être diffusé d'un seul clic à tous les postes de sauvetage, mais également à la police ou à d'autres instances concernées."