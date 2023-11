Alerte à la bombe au collège du Sacré-Cœur à Charleroi: le périmètre de sécurité levé

Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé une "alerte à la bombe" ce lundi matin dans une école située boulevard Audent à Charleroi. "Mes enfants viennent de me prévenir qu'une alerte à la bombe est signalée au collège Sacré-Cœur à Charleroi, ils doivent quitter l'établissement et se rendre dans le parc en face", a témoigné peu avant 8h Geoffrey, via le bouton orange Alertez-nous.

"Alerte à la bombe à l’école Sacré-Cœur de Charleroi. Toute l’école a été évacuée", a confirmé quelques minutes plus tard Géraldine. "Quartier bloqué par la police près du parc du Sacré-Cœur Charleroi", a également averti un autre témoin. "Élèves et professeurs de la section primaire et de la section secondaire évacués et regroupés dans le parc adjacent", a précisé encore Olivier.