"C'est réellement une richesse de pouvoir avoir cette mixité": à Tournai, le nouveau collège communal sera majoritairement féminin

À Tournai, un collège communal très féminin a été mis en place et présenté à la presse : trois hommes, six femmes, dont la nouvelle bourgmestre, Marie-Christine Marghem. Alors, était-ce une volonté ou ce casting s'est-il imposé de lui-même ?

C'est donc un collège communal à majorité féminine qui a été présenté à la presse à Tournai : une bourgmestre, une présidente de CPAS, quatre échevines et trois échevins. Au total, il y a donc six femmes pour trois hommes.

Il faut savoir que plusieurs éléments sont entrés en ligne de compte lors de la composition de ce collège. La future bourgmestre, Marie-Christine Marghem, explique à ce sujet : "Il y a d'abord le soutien des électeurs qui, de plus en plus, soutiennent des femmes. Deuxièmement, il y a la logique, naturellement, des compétences qui intervient et la volonté d'essayer de faire une parité. Par exemple, au MR, nous sommes quatre et donc nous sommes deux femmes et deux hommes".