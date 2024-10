La Schtroumpf Expérience: une exposition immersive à Bruxelles pour fêter les 66 ans des petits héros bleus

Des valeurs universelles à découvrir

Grâce à des technologies modernes telles que la réalité augmentée et le vidéo mapping, les participants seront transportés dans le village des Schtroumpfs et la forêt environnante, suscitant un vent de nostalgie pour les visiteurs plus âgés, comme en témoigne un visiteur : "Quand les Schtroumpfs sont venus, ça m'a directement passionné. Et maintenant les petits enfants, ils adorent regarder les Schtroumpfs, c'est vraiment fantastique".

"Ils traversent toutes les générations, ils s'adressent à tout le monde", témoigne Véronique Culliford, fille de Peyo. Elle souligne que ces personnages s’adressent à tous sans distinction, et véhiculant des valeurs universelles. "Ils ne font pas de politique ni de religion. Ils aiment tout le monde", ajoute-t-elle.

L'exposition, qui a déjà attiré 1,5 million de visiteurs, ne se limite pas au divertissement : elle sensibilise également les visiteurs aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies, mettant en avant les valeurs que les Schtroumpfs incarnent. "Les technologies ayant évolué, l'exposition proposera une expérience améliorée par rapport à 2018, avec des hologrammes et des éléments de réalité virtuelle plus aboutis", précise Véronique Culliford.

Une projection vers l'avenir

La "Schtroumpf Expérience", qui avait rencontré un franc succès en Belgique en 2018, attirera bientôt les foules aux États-Unis. En effet, une tournée américaine est prévue à partir de 2025 pour une durée de cinq ans, tandis qu'un nouveau long métrage sur les Schtroumpfs est en préparation, avec la chanteuse Rihanna au casting pour prêter sa voix à la Schtroumpfette et composer des chansons pour le film.