Cet atelier propose une mission spéciale pour les personnes malvoyantes: détruire des documents confidentiels

Des documents confidentiels, il y en a dans tous les secteurs : de l’expert-comptable, qui a entre ses mains les bilans de ses clients, à la pharmacienne qui doit détruire des ordonnances.

Pour protéger les données sur papier, le circuit est sécurisé et les conteneurs sont tracés et équipés de clés. Et c'est Belinda qui s'en charge pour ce poste. Seulement, petite particularité : avec seulement 3/10 et 0/10ème, cette employée voit très peu.