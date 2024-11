"Détonations multiples à Pairi Daiza", un ours perd la vie: que s'est-il passé au parc animalier?

"Détonations multiples au parc animalier Pairi daiza, et une zone complète du parc est fermée" aux alentours de 16h, nous a alertés Loïc, un visiteur, ce dimanche après-midi via le bouton orange Alertez-nous.

Selon nos informations, une bagarre a effectivement éclaté entre deux ours. Ces ours en sont venus à s'affronter, comme cela peut arriver dans la nature, a-t-on expliqué Pairi Daiza. Le premier était manifestement particulièrement agressif à l'encontre du second. Les soigneurs ont essayé d'intervenir pour séparer les ours et ont décidé de tirer des balles à blanc pour faire peur aux bêtes ou les distraire.