Douze ans requis pour viols et détention de fichiers de violences sexuelles sur mineurs

Le ministère public a sollicité mercredi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, une peine de 12 ans de prison contre un prévenu poursuivi pour viols sur un mineur âgé de 15 ans au début des faits et pour détention, production et diffusion de fichiers montrant des violences sexuelles sur des mineurs d'âge. Le prévenu conteste l'ensemble des préventions.

Fin janvier 2019, un mineur âgé de 17 ans dénonce aux autorités judiciaires des viols dont il a été victime durant deux années. À la suite de cette dénonciation, une première perquisition est effectuée au domicile du prévenu. Deux ordinateurs sont embarqués par les enquêteurs et dans l'un des appareils, ces derniers retrouvent 127 photos montrant des violences sexuelles sur des mineurs d'âge. "C'était un ordinateur que j'avais gagné et que j'avais laissé à la disposition des jeunes qui venaient à la maison, dans la chambre d'amis. Moi, je n'utilisais que l'autre appareil et rien n'a été découvert à l'intérieur", a expliqué le suspect, contestant également les viols.

En audition, l'individu avait notamment admis "avoir utilisé à deux reprises l'ordinateur suspect". Le 14 octobre 2022, une nouvelle perquisition est menée, après une dénonciation émanant des États-Unis pour la diffusion de fichiers pédopornographiques via Skype. Des photos et des vidéos ont été découvertes dans les consoles de jeu appartenant au prévenu.