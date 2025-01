Élodie se fait voler sa voiture avec son bébé à bord à Courcelles: "Je vais m'en vouloir toute ma vie"

Quand elle est revenue chercher "un objet" chez elle, deux malfrats ont donc tenté de voler la voiture. "Ça n’a même pas pris une minute. Je sors, et il m’a fallu 3 petites secondes pour me dire ‘où est ma voiture ?’. Je reprends mes esprits, j’avance un peu et je vois deux voitures au fond de ma rue, ce qui m’a semblé bizarre et j’ai reconnu la mienne", raconte-t-elle.

"Là, j’ai commencé à courir en criant. Presqu’arrivée à leur hauteur, j’ai vu l’un des individus sortir de ma voiture et monter dans la deuxième. Ils ont ensuite essayé de me percuter, mais j’ai eu le temps de sauter dans la haie. Ils ont démarré en trombe et je me suis dirigée vers ma fille qui hurlait", poursuit Élodie.

La Courcelloise rentre alors chez elle, "toute stressée et tremblante", avec sa fille et appelle la police qui est venue prendre sa déposition. "J'ai eu peur, mais tout ce que je voyais, c'était ma fille. Je ne voyais même pas ma voiture", confie-t-elle.

Dès que je ferme les yeux, je revois la scène en boucle

Les deux individus sont finalement repartis avec... un sac à langer. "(...) La police m’a téléphoné un peu plus tard dans l'après-midi pour me dire qu’ils avaient retrouvé le sac vide, ainsi que mon portefeuille, vide également. Et un homme a également retrouvé des vêtements de ma fille, ainsi que la carte de mon fils du côté de Souvret. J’ai espoir que l’on retrouve ma carte d’identité également", rapportent aussi nos confrères de Sudinfo.

Élodie est traumatisée par cette histoire et a été mise en arrêt de travail par son médecin traitant. "J’ai quand même un traumatisme. Ce matin, je n’ai pas pu reprendre la voiture. Je suis restée figée devant. Dès que je ferme les yeux, je revois la scène en boucle", souligne la mère de famille avant de poursuivre. "Je sais que ça finit bien, mais le fait de la voir partir avec deux inconnus que je ne connais pas... J’ai vraiment eu la peur de ma vie. Je m’en veux énormément et je crois que je vais m’en vouloir toute ma vie de l’avoir laissée seule".

La Courcelloise a porté plainte auprès des autorités.