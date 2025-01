Entre inquiétude et mesures drastiques, ces Belges s'organisent déjà face à la neige: "J'ai des réserves"

La neige oblige les Wallons à s'adapter et à être plus prudents.

"C'est toujours comme ça ici en hiver, on dirait vraiment les Ardennes, parce que chaque année il y a de la neige. (...) D'ailleurs même quand il y a du verglas, parfois il faut attendre une heure ou deux avant de sortir du quartier ici", raconte Denis.

La neige s'est invitée un peu partout en Wallonie ce mercredi et provoque déjà quelques craintes parmi la population. À Villers-Poterie, dans la région de Charleroi, les habitants doivent s'adapter aux conditions neigeuses, alors que ce n'est pas le cas dans la ville voisine de Châtelet.

Quelques maisons plus loin, André aussi s'inquiète pour sa famille à cause de la neige. "Je viens d'appeler mon fils, car ma belle-fille est infirmière, pour qu'elle ne parte pas avec la voiture. Il m'a dit qu'il n'y a pas de neige." Le fils et la belle-fille habitent pourtant à seulement quatre kilomètres de là.

Si les environs sont, pour le moment, épargnés, certains habitants ont pris leurs mesures :"Je ne bouge pas", assure Mylène. "Je ne bouge déjà pas trop parce que mon mari n'est pas bien. J'ai des réserves, il vaut mieux". Ce que redoute la retraitée, ce sont les conditions glissantes, "surtout que les petites routes du coin ne seront pas nécessairement bien déneigées, donc on fait attention. Quand il y a moyen de ne pas sortir, comme on ne travaille plus, c'est très bien."