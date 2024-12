Les fêtes de fin d'année, un "cauchemar nutritionnel" ? Voici comment aider son corps à gérer cette période

Les fêtes de fin d'année sont aussi celles de tous les excès : quantités excessives de nourriture et de boissons, souvent alcoolisées. Mais comment gérer l'après-fête et aider son corps à se remettre de ces écarts ? Dans Capital Santé, Bénédicte Van Craynest, micro-nutritionniste, donne quelques conseils au micro de Caroline Fontenoy.

Le réveillon de Noël est dans à peine une semaine. Un moment où l'on se retrouve entre amis et en famille, autour de bons repas et de bonnes bouteilles. Le lendemain, on recommence. Et à peine une semaine plus tard, les hostilités reprennent avec le nouvel an. Ces moments, plus qu'agréables, riment avec excès. Ils ne sont que de courte durée et très vite, il faut penser à l'après-fête : comment aider son corps à s'en remettre ? Bénédicte Van Craynest est micro-nutritionniste. Dans son livre, "Légumes. Le secret est dans la recette", nous pouvons trouver les réponses à cette question.

Est-ce que les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu un cauchemar nutritionnel ?

Bénédicte Van Craynest, micro-nutritionniste : Non, ce n'est pas un cauchemar. Le côté social est aussi important dans notre équilibre de vie, et donc l'alimentation en fait partie. Préparer un repas de fête peut être un vrai plaisir, et le faire en famille, le partager avec des amis, c’est un vrai bonheur. Il ne faut pas négliger cet aspect plaisir. Et il y a plein de petites astuces pour remplacer des aliments indésirables sans se priver totalement.