La circulation ferroviaire interrompue sur une portion de Bruxelles-Mons

Les trains ne peuvent pas circuler, ce mercredi en fin d'après-midi, entre Braine-le-Comte et Jurbise, sur la ligne 96 reliant Bruxelles à Mons, indique Infrabel. C'est un problème technique affectant la signalisation ferroviaire qui empêche les trains de rouler sur ce tronçon, quelle que soit la direction.

L'origine de la panne n'est pas encore identifiée, mais se situe au niveau de la transmission des informations via le réseau de fibre optique, indique le gestionnaire de l'infrastructure. "Les techniciens d'Infrabel se rendent sur les lieux afin de permettre au trafic de reprendre en toute sécurité le plus rapidement possible."

En attendant, la SNCB va affréter des navettes de bus entre les deux gares.