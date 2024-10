Les activistes pour le climat de Code Rouge quittent Feluy après 30h d'occupation: "TotalÉnergies ne pouvait pas nous ignorer"

Situation dangereuse sur la E19

La police présente sur le site depuis le début de l'action n'a pas dû intervenir, le mouvement s'étant déroulé sans heurts. Vers 2h du matin, la police fédérale de la route a tout de même fait état d'une situation dangereuse sur l'autoroute E19 entre Bruxelles et Mons à hauteur de Seneffe suite à cette action. Les deux sorties "Feluy" ont été fermées sur cet axe depuis minuit environ. La situation était dangereuse, selon la police fédérale de la route.

Interpellations à Anvers

La situation contraste avec l'action menée samedi aux abords du port d'Anvers, devant un autre site de TotalÉnergies. Des dizaines de manifestants ont bloqué plusieurs accès dès midi, avant que la police démantèle ces installations et procède à des interpellations dans l'après-midi. Selon Code Rouge, 270 participants, amis aussi des journalistes et avocats, ont été placés en détention administrative. La police n'a pour sa part pas précisé de chiffre.

Code Rouge se décrit comme est "un mouvement de désobéissance civile visant l'industrie fossile, créé par des activistes et soutenu par différentes organisations et groupes d'actions. Le mouvement bloque les activités des industries des combustibles fossiles et de l'aviation afin de mettre un terme à leurs activités polluantes et à l'exploitation systémique du vivant."