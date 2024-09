Minimum cinq ans de prison requis par défaut pour le viol de sa nièce

Le 21 juillet 2018, la victime âgée de 17 ans s'est rendue à une soirée avec son oncle, petit frère de sa mère. Peu après 5h00, la mineure d'âge a envoyé un SMS à sa mère afin de la rassurer et de l'avertir qu'elle restait dormir au domicile de son oncle. Sous l'influence de la boisson, la victime s'est alors endormie dans le salon avant de se réveiller. "Endormie, elle a été réveillée par la présence du prévenu sur elle, en train de la violer. En état de semi-conscience, ma cliente s'est rendormie avant de se réveiller une nouvelle fois et de prendre conscience de ce qu'il s'est réellement passé", a expliqué Me Delvallée, partie civile.

Auditionné à trois reprises, le prévenu absent de son procès et jugé par défaut a contesté tout viol ou agression sexuelle. Le ministère public a requis une peine de minimum cinq ans de prison, en retenant à charge du prévenu divers éléments scientifiques. "Ces éléments sont déterminants. Le rapport d'expertise médico-légal a relevé des lésions sur l'organe génital de la victime, sans oublier la présence de l'ADN du prévenu dans les prélèvements effectués sur l'organe génital", a retenu la substitute du procureur.

Le jugement sera prononcé le 21 octobre prochain.