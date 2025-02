À Mons, une jeune femme et son chien échappent à un incendie grâce à un acte héroïque improvisé

"On a pris la camionnette avec une échelle avec des collègues qui étaient à côté. On a essayé de sauver la petite. On a fait ce qu'on pouvait, tout s'est bien passé, pas de dégâts humains. Le matériel est parti, mais c'est pas grave, l'important, c'est que la vie humaine est là", explique Malick Keita Maodo, l'un des héros.

Dans le quartier, chacun salue cet acte de bravoure qui a sauvé une vie humaine. Un moment où chacun a participé à sa manière, Stéphane a fourni l'échelle : "C'est vrai qu'une solidarité du quartier a eu lieu, il y a eu des habitants, il y a eu nous. On a trouvé deux ou trois échelles et le monsieur qui venait avec sa camionnette, qui a accepté qu'on monte sur le toit de sa camionnette au risque qu'elle soit abîmée, qui a permis de sauver la jeune fille qui était complètement paniquée", confie-t-il.

35 logements inhabitables

Ce midi, le feu a repris, mais cette fois, aucune vie n'était en danger. À côté du miracle d'hier, on constate aujourd'hui les conséquences du sinistre. Dans ces bâtiments, 35 logements sont désormais classés inhabitables, à cause du feu et des eaux.

"Aujourd'hui, les personnes doivent d'abord récupérer leurs effets et puis trouver des solutions pour s'héberger, soit dans leur famille, soit via les assurances. On a toutes les démarches administratives qui vont être mises en place pour évaluer les travaux et voir ce qu'il y a lieu de faire dans le long terme", explique Benoît Filippi, porte-parole de la zone de secours Hainaut Centre.

Dans ces logements où vivent les sauveteurs, il n'y a ni eau, ni électricité. Humbles, les héros ne cherchent ni reconnaissance, ni célébrité, mais un logement décent.