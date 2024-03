Strépy-Bracquegnies va vivre son carnaval entre l'esprit de fête et le souvenir

Le programme des carnavals dans la région du Centre, qui a été lancé à Binche les 11, 12 et 13 février, se poursuivra tout au long du premier week-end de mars (3, 4, 5) à Strépy-Bracquegnies, une semaine avant le grand rendez-vous de la Laetare à La Louvière. La fête et les traditions folkloriques feront vibrer Strépy, mais le souvenir du drame du carnaval de 2022 sera dans toutes les mémoires.

"Nous n'oublierons jamais le drame de 2022", a expliqué à Belga Antonio Gava, gille et victime de l'accident qui s'était produit le 20 mars quand le véhicule conduit par Paolo Falzone avait heurté à grande vitesse un groupe de gilles et leurs accompagnants à la rue des Canadiens, faisant 6 morts et 37 blessés. "Ce qui s'est passé est impardonnable. Bien sûr, nous y penserons mais nous voulons aussi refaire place à la fête. Il n'y aura pas d'hommage particulier ces prochains jours. L'hommage sera organisé le 20 mars. Notre carnaval est le plus grand des petits carnavals du Centre, quelque 300 gilles, arlequins, pierrots y participeront."

La journée du dimanche 3 mars à Strépy commencera dès l'aube avec la formation des sociétés carnavalesques. Un rondeau est programmé à 11 heures sur le plateau de la gare. Le cortège dominical partira à 16 heures et la journée se terminera à 21h30 avec un feu d'artifice sur le plateau de la gare. Le lundi 4 mars sera marqué par un cortège de nuit et un nouveau feu d'artifice dès 20h45. La fin des festivités est annoncée mardi dès 21 heures avec le traditionnel "brûlage des bosses".