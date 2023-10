Une décoration d'Halloween fait débat à Chimay: "Prenons ça au second degré"

Une décoration d'Halloween fait débat à Chimay, pourtant cela fait 10 ans qu'elle existe. Mais cette année, elle choque certains habitants. Il s'agit d'un mannequin sur le point d'être guillotiné.

"Je n'aime pas du tout car ça me fait penser aux horribles choses qui se passent dans le monde pour le moment. Je pense que c'est trop violent", nous dit une habitante de la commune. "C'est la première chose qu'on voit. Cela surprend, et on ne voit pas le reste. Mais cela fait partie du folklore d'Halloween", souligne une autre dame.