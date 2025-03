Attention si vous comptiez vous promener dans les Hautes Fagnes: le drapeau rouge a été hissé

Le drapeau rouge a pour conséquence qu'il est interdit de se promener dans la zone concernée des Hautes Fagnes. Il a été hissé à l'entrée des chemins en différents endroits et des patrouilles sont chargées de vérifier le respect de la mesure.

L'objectif est de protéger les promeneurs face à des incendies violents et fulgurants qui pourraient se déclencher et se rapprocher d'eux dans une région exposée au vent et où les herbes séchées après l'hiver permettent au feu d'avancer rapidement, explique Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW.