Avec le beau temps, un week-end prometteur pour les locations de kayaks: "Tout est complet"

Ce week-end, la météo estivale annonce une affluence record pour les locations de kayak en Belgique. Les professionnels du tourisme se réjouissent de cette reprise, notamment dans le secteur de la location de kayaks, qui s'attend à une forte demande. "On nettoie tous les kayaks pour que quand les gens reviennent dedans, il soit bien et tout soit propre et que ça soit nickel", explique Martin Sneessens, un étudiant.

Ce week-end, prolongé coïncidant avec les vacances scolaires promet également d'être propice aux activités touristiques. Les enseignants et les parents cherchent à profiter de ce moment pour partir en escapade. "On cherchait un week-end commun pour partir ensemble. Avec la nouvelle réorganisation des congés scolaires, ce n'est pas toujours évident", raconte Laetitia, enseignante à Châtelet.

Enfin, l'industrie horeca bénéficie également de cette reprise avec une augmentation de l'affluence dans les hôtels, gîtes et restaurants. "On travaille dans une brasserie où on a qu'un service. On va dire qu'on le double un petit peu. Avec toute l'affluence des gens qui désirent manger, profiter un petit peu de la terrasse et du beau temps, on essaie de faire notre possible pour les servir correctement", rapporte un responsable de salle.

Cette reprise du tourisme est également bénéfique pour l'économie locale, avec un budget moyen allant de 250 à 550 euros consacrés aux activités touristiques lors d'un week-end passé en Wallonie.