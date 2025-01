Cette reconstitution de la bataille des Ardennes à Waimes sort de l'ordinaire: "On y est presque"

Ce week-end, la commune de Waimes commémore les 80 ans de la bataille des Ardennes avec des reconstitutions historiques plus vraies que nature. La météo hivernale, rappelant les conditions de 1945, renforce l'immersion et rend hommage aux soldats de cette tragique page de la Seconde Guerre mondiale.

Waimes, petite commune nichée dans les Ardennes, est le théâtre d’un hommage poignant aux événements de janvier 1945. Alors que la bataille des Ardennes, l’une des plus importantes et meurtrières de la Seconde Guerre mondiale, fête son 80ᵉ anniversaire, une invitée surprise s'invite... la météo ! Le froid, la neige et le brouillard viennent ajouter une dimension authentique à ces commémorations.

À lire aussi Bataille des Ardennes: une expérience immersive au coeur de l'hiver 1944

Un million de soldats furent mobilisés durant six semaines d’affrontements intenses, causant des dizaines de milliers de morts. À Thirimont, un hameau sur les hauteurs de Waimes, des reconstitutions historiques font revivre cette période, avec un souci du détail impressionnant.