"Coups de feu entendus": déploiement des forces spéciales de la police fédérale à Eupen

"Grande opération de police en cours à Eupen", signale Sébastien ce jeudi matin à 9h via le bouton orange Alertez-nous. "Il y aurait trois individus avec des gilets d’explosifs à Eupen, présence de policiers partout et coups de feu entendus", confirme Annick quelques minutes plus tard. "Intervention des forces spéciales de la police dans le quartier Rotenberg", précise encore Alexander.

Le bourgmestre d’Eupen confirme une "intervention de la police fédérale" sur son territoire ce jeudi matin, sans pouvoir donner plus de précisions. "J’ai été averti par des échevins et j’ai appelé la police locale qui m’a donné cette information", indique Thomas Lennertz.